Carta a México

Después de ver las ceremonias del Grito de Independencia de la Ciudad de México, Zacatecas Capital y mi querido Fresnillo, donde por razones de salud no estuvimos presentes, me sentí con la obligación de dedicarle una carta a nuestro país ya que cada día lo veo mas polarizado, solo, pobre, ignorante y con un odio creciente entre nosotros: sus habitantes. Le puedo apostar que echar culpas no solucionará nada, pero si usted me lee, después de dedicarle unos minutos a estas líneas, espero hacerle reflexionar y tratar de ver nuestra situación con una óptica diferente.

No sabes querida patria lo que me duele ver que han pasado 210 años de tu Independencia y actualmente vivimos empeñados en repetir los errores de los Ochentas; la regresión en manos de nuestro presidente es inminente y ser oposición siempre, bloqueó esas fibras sensibles que en algún momento lo hicieron parte de todas las personas que votaron por él.

Es muy triste ver cómo tus logros se desvanecen rápidamente y en vez de mejorar nuestra situación, cada día transcurrido siento que estamos más perdidos y, para lograr que esta reflexión llegue a tus habitantes, comenzaré enumerando algunos de los detalles en los que más se ha equivocado nuestro presidente.

Bien vale la pena comenzar con el tema de género, donde la poca intención presidencial de solucionar los crímenes en contra de las mujeres nos ha llevado al borde en que las feministas se expresan desesperadas en actos que jamás imaginé ver. La violencia que ellas rechazan, la sacan al momento de sus protestas y sí, sin la más mínima intención de pararlas, pero también de resolver sus problemas.

Jamás me imaginé que por pretextos como acabar la corrupción, desaparecerían las guarderías que daban servicio a tantas madres con necesidad de trabajo. Me sigue extrañando que todas las acusaciones en contra de los tan mencionados corruptos no han sido motivo de cárcel para nadie. Es increíble ver el daño que estas pésimas decisiones te han causado.

No se cómo puede un presidente mencionar todos los días que trabaja contra la corrupción y tiene entre sus colaboradores al Sr. Bartlett, conocido por tantas triquiñuelas ligadas con su pasado. Es indigno que después de ver el daño que te ha hecho el narcotráfico, tu presidente se dé el tiempo de saludar a la mamá de uno de nuestras cartas fuertes en el narco mundial. Es sorprendente ver al hermano de tu líder recibiendo dádivas y apoyos; es criminal en pleno siglo 21, seguir empeñado en las energías fósiles.

Es increíble que en el partido del presidente se vean desvíos de 300 millones de pesos de su expresidente a 24 horas de su salida.

Me duele en el alma la falta de seriedad para casos como masacres y secuestros, donde como lo hemos visto, Andrés prefiere recibir a periodistas disfrazados de payasos en sus conferencias mañaneras que dar audiencia a familias terriblemente golpeadas por los crímenes anteriormente citados.

Y, por si esto fuera poco, al externar una opinión diferente a la de ellos, serás linchado, catalogado como conservador y casi expulsado de tu territorio. En los medios de comunicación si se atreven a ser críticos, serán eternos enemigos del régimen y denostados públicamente. Es increíble que en tu territorio, uno de los diarios más importantes del país fuera catalogado hace días por tu líder como un pasquín inmundo. Me molesta la falta de seriedad para afrontar los problemas y que todo sea culpa de los gobiernos anteriores.

Al tocar el tema de la salud, tus instituciones que habían sobrevivido ante cualquier circunstancia ahora agonizan gracias al pésimo manejo que se les ha dado en estos dos últimos años. Los niños enfermos fallecen por falta de medicamentos; los hospitales colapsan y tu personal médico carece de equipo para servir como siempre lo ha hecho. La falta de seriedad de la gente que maneja estas instituciones te ha convertido en el número uno de personal fallecido por contagios y si le agregamos la irresponsabilidad de promover el no uso de cubrebocas, simplemente te comento que mundialmente damos pena.

Otro punto que me hace mucho ruido es el trato a tus habitantes como si fuéramos un país de quinta. Los programas sociales que regalan dinero han hecho de nuestra población acostumbrarnos a vivir de limosnas, a no trabajar y al recibo de dádivas otorgadas por los personajes en el poder.

Se habla de consultas para que el pueblo bueno decida, tristemente te comento que estas son amañadas y se hacen para echar abajo proyectos productivos. Es increíble que se nos quiera ver la cara y quieran preguntarnos si se juzga a los expresidentes por delitos de sus administraciones. Te comento mi querido México que si tus gobernantes infringieron la ley, no se necesita una consulta para hacerles caer el peso de la misma. Es una pena que vivamos nuevamente la era del pan y circo para el pueblo.

Finalmente quiero cerrar esta carta comentándote una frase de Octavio Paz donde dice que “la ceguera biológica te impide ver, pero la ceguera ideológica te impide pensar”. Ojalá despejemos nuestras mentes y exijamos juntos el gobierno que merecemos. A tu gente querido país le hago esta pregunta ¿Usted ama a México o ama a AMLO? Simplemente espero su reflexión. Hasta la próxima.

Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Zacatecas (Amhmzac)