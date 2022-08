ALL INCLUSIVE, MEMBRESÍAS E INDEPENDIENTES

Raúl Muñoz Del Cojo.

Es de suma importancia ver cómo evolucionan las formas de vacacionar de las personas en el mundo, por esto y porque vivimos la temporada más importante de asueto en nuestro país, le daremos una estudiada a una de las más exitosas la cual se conoce como “todo incluido”.

Si bien, el concepto en nuestro país data de finales de los 70´s, en el mundo es más antiguo siendo creado cuatro años después de la Segunda Guerra Mundial por el campeón de natación Belga Gérard Blitz cuando tomó vacaciones con sus amigos con la simple idea de alejarse de todo y disfrutar de la naturaleza, el mar y la playa encargándose ellos mismos de todo. El primer destino todo incluido fue en España en 1949.

Para el año posterior, Blitz y amigos convocaron a más gente para vacacionar de esta forma y tuvieron un éxito tal que decidieron asociarse con más personas y convertir su proyecto vacacional en la empresa que hoy es el Club Mediterranée, fundado en 1950 donde en sus inicios dormían y comían en rústicas cabañas en la playa junto al mar.

Para que se dé una idea de lo bueno que resultó el concepto en aquel momento de la vida, los compradores del plan original de “all inclusive” tenían que invertir para llegar a su destino 34 horas en tren, cuatro en barco y lo que hacía el autobús para llevarlos a la playa, recorrido de casi dos días, inimaginable en aquellos años.

Actualmente este concepto y en lo particular en esta marca se maneja como de lujo y orientado a todos los miembros de la familia con todo tipo de comodidades. Visionario, nuestro amigo Blitz, sin duda ya que su idea sigue viva con los famosos “todo incluido” actualmente.

Hace aproximadamente dos décadas los hoteles que trabajaban en este plan eran vistos no de muy buena forma por las marcas hoteleras del mundo ya que los consideraban como un producto barato para personas con poco poder adquisitivo. Pero si analizamos la otra cara de la moneda, algunos destinos de playa se verían incompletos sin hoteles de este tipo. Es irrefutable el crecimiento y éxito de destinos como Vallarta y Riviera Nayarit con el auge de este plan vacacional.

Actualmente este modelo de hotelería parece renacer con mucha más fuerza ya que desde el 2021 grupos hoteleros internacionales no familiarizados con este concepto han comprado grupos hoteleros especialistas en el “todo incluido”. Se están dando también alianzas entre hoteles convencionales y los que venden esta modalidad para que los huéspedes de un lugar puedan acudir al otro y disfrutar de los beneficios que esta modalidad brinda.

En lo particular le comento que este plan para familias con menores son la solución para tener una idea del costo de la estancia pero en la otra mano tenemos que, gracias a ellos, los servicios complementarios que dan los destinos tales como bares y restaurantes se ven afectados por la falta de flujo que acaparan estos hoteles.

Podrá sonar raro pero este 2022 con todas su aristas parece ser el año en que el “todo incluido” renace con fuerza ya que el estar fuera de la modalidad no sólo lo mantendrá alejado del mercado que se disputa, también este concepto se está convirtiendo en un modelo seguro para obtener más utilidades ¿Usted qué opina?

Otra modalidad que ayuda en los destinos y se está poniendo de moda es la venta de membresías no sólo en hoteles, se está dando actualmente para clubes de playa, negocios, cuponeras, etc. Las de los hoteles en lo particular han evolucionado de tal manera que una cadena le puede vender noches en cualquier de sus propiedades sin importar la temporada en la que quiera viajar, esto visto a futuro asegura la lealtad de los clientes y el evitar que busquen otras marcas.

Sin duda alguna nos está tocando vivir otra época donde la competencia no solo es entre hoteles, ya entraron al juego aplicaciones de renta de departamentos que hacen aun mas complicado el mercado de la hostelería. Para las cadenas existentes es mas fácil adecuarse a estas novedades en el mercado ya que su capacidad de adaptación es mas sencilla, el reto se encuentra en la hotelería independiente quien sin tanta herramienta tecnológica y asesoría parece cada vez mas difícil emparejarse con las nuevas tendencias.

Lo mejor es estar siempre documentado, no dejar de leer lo que a nuestra industria se refiere y procurar a medida de lo posible estar a la vanguardia tanto en tecnología como en técnicas de venta. Es tiempo de comenzar con el proyecto de hacer para los hoteles afiliados a la Asociación Nacional una sola marca que iguale los servicios, estándares y prestaciones de los hoteles independientes.

Suena complicado pero debemos comenzar a pensar en el proceso ya que si no lo vemos a mediano plazo, la hotelería independiente es firme candidata a la extinción. Así las cosas, disfrute esos días de vacaciones y hasta la próxima.