Acción de Gracias y más

Dándole una vuelta a las publicaciones turísticas mas importantes en el mundo me topé con una que llamó mi atención y es referente al día feriado mas importante en el calendario de nuestros vecinos del país del norte. Sin duda esta fecha es la número uno para los norteamericanos en sus asuetos y este año celebrarán Acción de Gracias el próximo jueves 22 de noviembre en condiciones totalmente diferentes.

Para ellos la tradición moderna del Día de Acción de Gracias comienza en el año de 1623 en una celebración en Plymouth, Massachusetts, donde dicho festejo se hizo para agradecer una buena cosecha. En los años posteriores la tradición continuó con los líderes civiles ya que esta colonia no tenía el suficiente alimento para alimentar a la mitad de sus 102 integrantes y, gracias a la ayuda de una tribu de nativos que otorgaron semillas y enseñaron a pescar a los colonos, lograron como colonia su autosufucuencia. La práctica de llevar a cabo un festival de cosecha como este no era una tradición habitual hasta finales de la década de 1660.

Actualmente, el Día de Acción de Gracias representa un movimiento muy importante de personas por todo Estados Unidos y por esto la Administración del Transporte Seguro (TSA) publicó una lista de tips e información necesaria para ayudar a los viajeros en su traslado y hacerles pasar las fiestas más agradables en este extraño año que ha sido el 2020 gracias a la pandemia de Covid-19.

Como siempre y en todos las festividades los viajeros deben de esquivar ciertos obstáculos para su traslado y una de las dudas mas fuertes para los norteamericanos fue si podrían abordar los aviones con el famoso pay de manzana o con algún remanente del pavo en una cacerola. La regla indica, para esta fecha en lo particular, que si la comida viaja en un recipiente que evite derrame o suciedad está bien, pero lo ideal es que se documente. No se podrá subir a la aeronave con líquidos en sus manos de mas de 100 mililitros, cualquier cantidad superior a esta deberá documentarse como equipaje y como sugerencia, evite caer en el criterio de las personas de seguridad de los aeropuertos, ya que su trabajo los hace de mentes demasiado cuadradas.

La TSA cambió los procedimientos de abordaje desde que inició la pandemia y como es de esperarse todos los viajeros deberán portar tapabocas y mantener la distancia social cuando estén en la formación. Verá usted, si viaja en esta fecha , los oficiales en el aeropuerto deberán portar guantes y lo atenderán detrás de una barrera de acrílico.

Los pasajeros deberán de quitarse su cubrebocas rápidamente para su identificación y será obligación de los mismos traer consigo un cubrebocas adicional por si se llegara a ofrecer. Asimismo, deberán de considerar que no estará permitido cargar con una botella de mas de .354 litros de alcohol en gel después de pasar las revisiones.

Si el viajero quisiera no entretenerse tanto en el paso de seguridad de los aeropuertos, se sugiere adquirir la pre documentación que autoriza la TSA, donde los pasajeros pre documentados no tendrán que quitarse los zapatos, cinturón y sacar sus aparatos electrónicos para evitar así tener contacto con personas de forma innecesaria.

Lo curioso de esto es que a pesar de que se espera un gran flujo de personas en los aeropuertos, hay gobernadores que están invitando a la gente a no hacer el viaje si no es estrictamente necesario, asimismo invitan a las personas a tener una cena pequeña sin salir de su lugar de residencia y por supuesto con una sana distancia.

Como verá y si nos sirve de ejemplo, la obligación de cuidarnos no solo está en manos de nuestros gobernantes, las medidas que tomemos en cualquier lugar del mundo ya son responsabilidad nuestra. Ojalá y el Día de Acción de Gracias con nuestros vecinos no traiga un repunte en el número de casos de covid-19.

Hablando de temas mas locales, le comento que en el puente del fin de semana pasado pudimos ver a un poco mas de visitantes en la capital de nuestro estado. Me da gusto que a pesar de las restricciones sanitarias de Zacatecas y los estados que nos rodean, la gente siga teniendo ánimos de viajar. Eso si, para que esto perdure y sobrevivamos debemos de estar conscientes que las medidas tomadas por las autoridades del estado se deben de cumplir a cabalidad.

Como siempre lo he dicho, la responsabilidad está en nuestras manos. Ayudemos a la industria turística de nuestro estado haciendo caso, creo no es necesario que nos multen por no portar un cubrebocas en la calle. Lo exhorto a la conciencia y responsabilidad ya que si regresamos al rojo y nos cierran, le aseguro no sobreviviremos. Cuidémonos y no salgamos si no es necesario.

Hasta la próxima.