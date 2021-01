‘Ya se ven las lucecitas’ del final del túnel de la pandemia: AMLO sobre crisis económica

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia económica que impulsa el gobierno mexicano es eficaz, tanto que “ya se ven las lucecitas” del final del “túnel en que nos metió la pandemia.”

Destacó que la economía está creciendo nuevamente y ya tienen en marcha proyectos para reactivar este sector.

En su visita a Nuevo León y acompañado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, López Obrador señaló que parte de la economía se reactivó por la emergencia sanitaria.

El mandatario manifestó que él pronosticó que con la llegada de la pandemia caería la economía, pero que se recuperaría.

Destacó que, a pesar de la crisis económica, su gobierno no recurrió a solicitar créditos ni a endeudarse.

Además, presumió que no se han elevado los impuestos ni ha habido gasolinazos.

“Independientemente de la situación económica, pues no recurrimos a deuda, no aumentaron los impuestos, no aumentaron los precios de las gasolinas, del diésel, del gas; cumplimos el compromiso de no endeudar al país, de no aumentar los impuestos y de no subir el precio de los energéticos en términos reales,” dijo.