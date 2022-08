[VIDEO] En plena calle golpea y arrolla varias veces a su esposa

CIUDAD DE MÉXICO.- Un video difundido en redes sociales muestra cómo un hombre golpeó a una mujer y luego la arrolló con su motoneta. Este acto violento ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

En el material difundido se observa cómo el agresor acelera con su moto para golpear a la mujer, quien tras el impacto cae en el suelo, posteriormente él se baja y la comienza a patear para que no se pueda levantar. Cuando parece que se marchará, sólo se sube de nuevo a la moto y la atropella de nuevo.

Luego de que el video se viralizó, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México localizó a la mujer violentada, pero explicó que el victimario es su esposo y que había hablado del tema con él, por lo que no procederá legalmente en su contra.

NO LO QUISO DENUNCIAR

La @FiscaliaCDMX localizó ya a la mujer q fue golpeada, pateada… agredida así, por este sujeto en calles de @TuAlcaldiaGAM

Les explicó q es su esposo, q ya se arregló con él, y q por eso no presentaría denuncia alguna en su Vs.pic.twitter.com/OA60JXJfq9

— Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 5, 2022