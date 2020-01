[VIDEO] Cuentahabiente culpa a cajera de un asalto a mano armada

VERACRUZ.- Un hombre acudió al banco Santander “Las Palmas”, en Boca del Río, a retirar 76 mil pesos y dos minutos después de salir de la sucursal, lo asaltaron a punta de pistola; iba con su esposa y su hijo.

Todo ocurrió el pasado jueves 2 de enero y el reclamo quedó grabado en un video que se ha vuelto viral en las redes sociales.

En el video, el cuentahabiente reclama a la cajera y asegura que es cómplice de los asaltantes.

Supuestamente, las cajeras le hicieron esperar cinco minutos para entregarle los 76 mil pesos, tiempo en el que, él piensa, una de ellas avisó a los maleantes sobre la cantidad de dinero.

Los asaltantes se acercaron al hombre cuando abordó un taxi junto con su esposa y su hijo y lo encañonaron para pedirle los 76 mil pesos.

“Señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos, que se los diera, y sabían en qué bolsa me los metí. Tú fuiste la que me atendiste y me dijiste: espérame 5 minutos para darte de 500”, dice el afectado en el video.

La esposa del hombre, le increpa a la cajera: “Maldita, voy con mi hijo, voy con mi hijo”.

“Voy con mi hijo, voy con mi esposa y le pusieron la pinche pistola y le quitaron la cartera también. Se llevan a mi hijo por tus pendejadas, pinche muerta de hambre”, dice el hombre.

Luego del asalto, el afectado, identificado como Daniel, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.