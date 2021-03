Urgen diputados medidas para combatir incendios forestales

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados urgió al gobierno federal que fortalezca las medidas de prevención y el combate a los incendios forestales.

Esto entre cuestionamientos de las bancadas opositoras, debido a la extinción del Fonden y los recortes a la Conafor.

El pleno acordó por unanimidad que se pidan más recursos para prevenir, controlar y combatir oportunamente los incendios; para ello instaron a las secretarías de Hacienda, Medio Ambiente y de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los legisladores reprobaron los recortes al presupuesto de la Conafor, al revisar la pérdida de más de siete mil hectáreas de bosque en la Sierra de Arteaga.

Sin embargo, los diputados de Morena aseguraron que es falso que no haya recursos para combatir estos siniestros.

“Es falso, es una gran mentira que no existan recursos para enfrentar esta emergencia; se ha hablado aquí de la desaparición de los fideicomisos , pero los recursos se siguen aplicando de manera directa por parte de la Secretaría de Hacienda”, puntualizó el morenista Diego del Bosque.

Por su parte, la panista Silvia Garza señaló que con los recortes presupuestales desmantelaron instituciones, como la Conafor; encargada de estos siniestros.

Destacó que la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron estos recortes presupuestales.

“Es lamentable no contar con personal suficiente de la Conafor, gracias a las absurdas políticas de austeridad malentendida de este gobierno (…); así es que hagámonos responsables, diputados de la mayoría, le recortaron recursos a Medio Ambiente y a la Conafor; en 2018, 4 mil 500 millones de pesos, y hoy apenas llegamos a los 2 mil 700 millones, así es que no hay vehículos, no hay gasolina, ni hay personal”, acusó.