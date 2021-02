Sánchez Cordero pide un juicio imparcial contra Mario Marín

CIUDAD DE MÉXICO.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pidió un juicio imparcial para Mario Marín, exgobernador de Puebla, tras su detención.

Durante La Mañanera, la funcionaria apuntó que la justicia es primordial para que exista un debido proceso y, en un futuro, se evite que este tipo de casos queden impunes.

Nota relacionada: Detienen a ‘el Gober Precioso’; Mario Marín, exgobernador de Puebla

Por ello, pidió respetar el principio de la presunción de inocencia, pues es “una garantía de audiencia”.

“Aunque moleste, aunque digan que no, aunque en redes sociales digan ‘¿cómo es posible?’, tenemos que hacer realidad estos principios, la imparcialidad, la objetividad de los tribunales, si no, no podemos avanzar en la impartición de justicia”, indicó.