Ricardo Monreal se destapa, confirma que buscará la presidencia nacional en 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal aseguró que estará contendiendo por la presidencia del país el próximo 2024; “voy a estar puntual a la cita con la historia”, indicó el coordinador de Morena en el Senado en entrevista.

Además, el mayor de los Monreal se pronunció respecto a la lista que presentó el mandatario Andrés Manuel para sus posibles sucesores, en la cual no aparece; dijo que AMLO está en su derecho “legítimo y correcto” de mencionar a sus colaboradores más cercanos.

“Me parece que no sólo es una decisión correcta, si no es un derecho que él tiene de expresarlo … Para mí no es afortunado una sucesión adelantada, porque distrae a quienes mencionan, algunos de ellos legítimamente empiezan a generar grupos, corrientes de opinión y distraerse de su tarea fundamental en la Secretaría de Estado o en la responsabilidad pública en la que están inmersos. Entonces a mí no me parece del todo afortunado, porque las reglas van a fijarse hasta octubre de 2023”, indicó a Milenio.