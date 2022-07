Ricardo Monreal busca la reconciliación del país

MÉXICO.- Ricardo Monreal Ávila se ha definido como el próximo presidente de la reconciliación. Centenares de operadores políticos de la Ciudad de México cerraron filas con Ricardo Monreal Ávila para impulsarlo como candidato presidencial.

El evento tuvo lugar en un restaurante al sur de la Ciudad de México, durante una reunión privada donde los impulsores de la candidatura monrealista en la capital del país rebasaron la capacidad de la plaza de toros que forma parte del restaurante.

“No me voy a confrontar con el presidente López Obrador nunca. No me voy a pelear con la historia; no me voy a confrontar con la historia, pero voy a defender en lo que pienso y en lo que creo y vamos a ir hasta el final del camino, a correrlo por el bien del país”, expresó Monreal Ávila.