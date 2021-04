Reportan otro accidente en parque acuático de Xcaret

QUINTANA ROO.- Luego de presentarse el caso del menor fallecido en el parque acuático Xenses de Grupo Xcaret, continuaron destapándose negligencias por parte del responsable del lugar.

Recientemente se reportó otro caso donde un hombre fue grabado mientras estaba a punto de sufrir el mismo accidente en un área conocida como “Lodorama”.

En redes sociales la usuaria Clarisa reportó lo que vivió con su pareja en el parque acuático del Grupo Xcaret, en Quintana Roo.

Gracias a una cámara GoPro pudo capturar cómo casi fue succionado por el mecanismo en el área del “Lodorama” el mes pasado de enero.

Mi pareja me grito, que una corriente lo estaba "jalando" yo lo tome a relajo, crei que era broma. Pero despues de ver su expresión vi que no era así; en ese momento le grite que no me podía parar, ya que estaba entre puro lodo y es espeso. Pasando unos segundos #Xcaret #Xenses

— 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐢𝐬𝐬𝐚𓆈 (@ClarissaLzro) April 2, 2021