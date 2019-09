Reportajes contra Manuel Bartlett son de opositores: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que las investigaciones por corrupción en contra de Manuel Bartlett sean verdades, pues se derivaron de un reportaje falso hecho por la oposición.

“Los reportajes son de los grupos de intereses creados que, durante 36 años, lucraron con la política neoliberal. Era una política de pillaje”, declaró.

López Obrador sostuvo que Bartlett le ayuda mucho en su administración y, gracias a él, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no desapareció.

“El propósito de los que se sentían dueños de México era desaparecer a Pemex y a la CFE. Se esmeraron”, declaró.

“Jamás se me ha acusado de corrupción”, Bartlett

El titular de la CFE, Manuel Bartlett, declaró sobre el reportaje en el que se le adjudican varias propiedades en la Ciudad de México.

“Jamás se me ha acusado de corrupción. Si me pregunta qué opino del reportaje es falso. Me atribuyen propiedades que no son mías. No hay ninguna justificación”, aseguró.

Manuel Bartlett refirió que en el reportaje hay datos que son “una falsedad total”. Además dejó en claro que las propiedades que se le atribuyen no son de él.

Las propiedades de Manuel Bartlett

La Secretaría de la Función Pública inició una investigación en contra de Bartlett por la presunta adquisición de casas que sugieren desvíos de recursos públicos.

El reportaje sobre las casas de Bartlett fue publicado el 28 de agosto pasado. En la investigación, Bartlett habría construido un “impero inmobiliario” con familiares y empresas que actuaron como prestanombres.

En el texto, se señaló que Bartlett posee 23 casas y dos terrenos que no están incluidas en su declaración patrimonial.

Debido a estas indagaciones y a una denuncia ciudadana, la Secretaría de la Función Pública empezó a investigar al funcionario.

En el documento se enlistan varias propiedades compradas por la esposa de Bartlett, su hija y su hijo.

Algunas de las compras se hicieron con meses de diferencia y se trata de propiedades de millones de pesos.