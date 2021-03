Registra Morena a “El Mijis” como candidato a diputado plurinominal

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena presentó su lista de candidatos para diputados federales vía plurinominal en la que se encuentra Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como ‘El Mijis’.

Sin embargo, ‘El Mijis’, quien ya se había registrado para diputado federal de mayoría, fue anotado como candidato indígena.

De acuerdo con SDP Noticias, Carrizales Becerra aseguró que aceptó ser candidato indígena a la diputación federal vía plurinominal.

Esto ya que su intención es la de continuar en representación de la llamada Cuarta Transformación.

El pasado 14 de enero, “El Mijis” dio a conocer que se registró como candidato a diputado federal de mayoría. En esa ocasión, aclaró que no buscaba dicho puesto por “el hueso”.

“No, no es el hueso. Me conocen, saben qué temas defiendo, que me meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles”, manifestó.

Banda, me registré para ser Diputado Federal

No, no es el hueso!; me conocen, saben que temas defiendo, que me meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles.

¡No criticamos sin aportar, ni proponemos sin actuar!✌🏽😎 pic.twitter.com/2bqPI1jwTp

— El MIJIS (@mijisoficial) January 14, 2021