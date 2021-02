Reacciona Lydia Cacho a detención de Mario Marín; recuerda que tenía 14 años buscando justicia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que detuvieran a Mario Marín, exgobernador de Puebla, la periodista Lydia Cacho recordó que tenía más de 14 años buscando justicia.

Por medio de sus redes sociales, la periodista informó que la Fiscalía General de la República (FGR) de inmediato le avisó la detención de Marín.

Señaló que durante 14 años ha buscado justicia por ser víctima de tortura por el exgobernador de Puebla.

“La ⁦ @FGRMexico ⁩ me avisó en cuanto detuvieron al ex gobernador #MarioMarin escondido en Acapulco. Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #PornografíaInfantil Vamos por todos.”

Luego de que Cacho publicara un libro donde aludía al empresario Kamel Nacif y Jean Succar Kuri, la acusaron de presunta difamación y calumnias.

La trasladaron desde Cancún hasta puebla, y en el transcurso de 23 horas, fue víctima de tortura psicológica.

Tiempo después, se dio a conocer una conversación entre Mario Marín y Kamerl Nacif, donde aseguran que castigarán a la periodista.

“Ayer le acabé de dar un pi*** coscorrón a esta vieja c***; aquí en Puebla se respeta la ley, aquí no hay impunidad (…) no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacer publicidad”, comentó Marín a Nacif.