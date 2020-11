Protestan periodistas en Cancún por agresiones de policías durante protestas

QUINTANA ROO.- Se manifestaron alrededor de 50 periodistas en la Glorieta del Ceviche de Cancún. Exigieron justicia por sus compañeros que resultaron heridos en las protestas de feministas.

El lunes, la policía municipal abrió fuego contra los manifestantes en la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez por el feminicidio de Alexis.

Durante la represión, tres personas resultaron heridas, entre ellas dos comunicadores.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, una de las víctimas recibió un impacto de bala en la pierna.

Otro de los periodistas, recibió un balazo en el hombro por lo que ambos tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano.

“Mi mamá me dijo que los policías no tiraron al aire, fue directamente a los pies y ella sintió el golpe que no le permitió correr más. Tuvo cirugía porque la bala tocó una arteria, desconocemos cuando saldrá del hospital”, contó el hijo de Cecilia Solís, periodista lesionada.