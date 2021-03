Presenta la SSPC plan para proteger a los candidatos en elecciones

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno decidió preparar una estrategia para proteger a los candidatos y aspirantes electorales debido a los ataques.

El objetivo sería garantizar que los comicios se desarrollen de una forma “libre y limpia“, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Un plan para darle protección a candidatos, que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden que, no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses”, dijo.