No opinaremos hasta que termine el conteo: AMLO sobre elecciones de EU

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se negó a opinar sobre los reñidos resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Aseguró que es necesario el conteo final y la validación de las autoridades para poder emitir su opinión.

“ No podemos opinar nada hasta que se termine el conteo y la autoridad correspondiente dé al ganador. Es una elección cerrada, no podemos nosotros dar ninguna opinión…”, dijo.

Durante su conferencia matutina el presidente sostuvo que, sin importar el resultado de los comicios, la economía mexicana no se verá afectada, pues considera que el país tiene recursos suficientes.

Además, garantizó que la industria extranjera proveniente de Estados Unidos tampoco disminuirá su inversión.

“A mí me satisface que no hay, en el caso de nuestra economía, ninguna alteración. Tengo entendido que nuestro peso no se ha depreciado: 21.15, o sea, en promedio como ha estado en la semana pasada, de modo que vamos a esperarnos para que se conozca el resultado”, comentó.