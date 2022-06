No me meto en eso: AMLO niega acusaciones de ‘Alito’ sobre amenazas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que Alejandro ‘Alito’ Moreno haya recibido amenazas por parte del secretario de Gobierno, Adán Augusto López, a través del senador del PVEM, Manuel Velasco, para votar a favor de la reforma eléctrica.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que él no se mete en eso y acusó que la filtración de la supuesta amenaza se debe a que están en vísperas de las elecciones.

¿El dirigente nacional del PRI dijo que por instrucciones de usted, el Secretario de Gobernación lo había mandado a amenazar con el senador Manuel Velasco, qué le responde?

“Pues que no es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver pues con la polémica que existe actualmente y además estamos en vísperas de las elecciones pero yo no me meto en eso”, respondió.