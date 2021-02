No apoyo la censura en redes sociales: AMLO sobre la iniciativa de Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que está en contra de la censura en las redes sociales y cuestionó a los dueños de éstas.

Esto luego de que el senador Ricardo Monreal presentara una iniciativa de regulación a dichas plataformas digitales.

Durante su conferencia matutina, el mandatario reconoció que Monreal está en su derecho de elaborar y presentar iniciativas de ley.

Sin embargo, aclaró que está en contra de la censura, tomando como ejemplo lo sucedido con el expresidente Donald Trump, a quien le suspendieron su cuenta de Twitter.

“Se trata de temas polémicos, yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación (…), que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura; por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las plataformas famosas cuando silenciaron al expresidente Donald Trump”, comentó.