“Médicos me recomiendan esperar más tiempo para la vacuna anticovid”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que esperará más tiempo para recibir la vacuna contra el Covid-19; ya que cuenta con anticuerpos suficientes.

El mandatario aclaró que tras una consulta médica con los doctores que lo atendieron, se le sugirió esperar para recibir la dosis.

“Consulté con los médicos, al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos. Pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí de Covid-19. Revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable, por ahora, que me vacune”, dijo.