“Me cambiaste por una basura”, la carta de la mujer que se suicidó y mató a sus hijos

ESTADO DE MÉXICO.- En una carta escrita a puño y letra, Mari se despidió de su expareja, Lázaro… después disolvió raticida en agua para matar a sus tres hijos y, por último, se suicidó.

La carta de suicidio que Mari le escribió a Lázaro

En cuatro páginas, Mari reprocha a su expareja que la cambiara por “alguien que no vale, que no se valora… una basura”. Después hace una descorazonada declaración: “Hemos empezado a alistar nuestro suicidio”.

En el texto, la madre describe algunos momentos en los que Lázaro le falló a su familia y le reprocha que “los cambió” por otra.

Después se limitó a describir cómo planea matar a sus tres hijos, las razones detrás de su plan e indicaciones para el funeral.

Viernes 18 de octubre 2019

“Desperté ya con un poquito más de fe y decidí mandarte un mensaje. Cuando contestaste me sentí tan maravillosa, pero después solo me dejaste en visto y volví a mis decisiones”.

Mari prosigue con un hecho en el que, según ella, Lázaro decepcionó a uno de sus hijos.

“Empezó a llorar extrañándote. ¿Por qué, Lázaro?, ¿por qué pudo más un culo que el amor de mis maravillosos hijos? Ahora más que nunca me quiero matar”.

“Son las 18:00 y hemos empezado a alistar nuestro suicidio, ya entendí que no vas a llegar, entonces aprovecharé este fin de semana para que mi hermana no se dé cuenta. Así como ya decidiste olvidarnos”.

“AMOR. Sí, amor, porque yo sí te seguiré amando. Son las 23:03 y tu última conexión 12:14. Pensando: fuiste al hotel con ella y te quedaste dormido”.

“Empezaré a matar a mis hijos. Esperar el martirio de verlos morir y una vez fríos, por fin yo. Espero y te entreguen unas cartas que le di a mi sobrina Ericka”.

“Espero, mínimo, no corras. Será lo último que hagas por nosotros. Incinéranos, por favor. Si en dado caso no se puede por los motivos del suicidio, entiérranos juntos, juntos, juntos”.

“Te amo, Lázaro, espero seas feliz y pues no iba a dejar que me separaras de mis hijos. Te amamos y esta maravillosa pequeña familia siempre te amo, no lo supiste valorar”.

“No puedo creer que hayas cambiado a esta súper familia por alguien que no vale, que no se valora, pero bueno… espero seas feliz con ella. Aunque sea un rato”.

“Atentamente: Mari, la maravillosa mujer que cambiaste por una basura”.