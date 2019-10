Los políticos estaban inmiscuidos en venta de medicamentos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que existe inconformidad por el desabasto de medicinas debido a que, en administraciones pasadas, había políticos inmiscuidos en la venta de medicamentos.

López Obrador aseguró que el abasto de medicinas empezó a normalizarse tras la compra de los insumos que hizo el gobierno a empresas francesas.

En conferencia de prensa, el presidente explicó que, de los 90 mil millones de pesos para insumos médicos, casi 70% lo vendieron entre tres empresas.

No obstante, López Obrador no quiso revelar nombres de políticos ni de medios de comunicación.

El presidente de la República explicó que la responsabilidad del gobierno es que no falte la medicina. Sin embargo, “en este caso, imagínense, querer chantajear con medicina para niños con cáncer”.

“Eso no lo íbamos a permitir y, aunque se diga que no hay medicinas, pues ya se distribuyeron los medicamentos de Francia. Yo espero que los laboratorios y distribuidores mexicanos cambien de actitud y se convenzan que ya no es lo mismo”, criticó.