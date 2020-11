Juez gira orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero

MÉXICO.- Un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Rosario Robles Berlanga, es la extitular de Sedesol y Sedatu, quien ha sido acusada de participar en la Estafa Maestra en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se desviaron millones de pesos a las candidaturas del PRI.

Es por eso que se le acusa de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Un juez federal del Penal de Almoloya dictó una orden de aprehensión contra Rosario Robles por el delito de delincuencia organizada. La ex secretaria de Desarrollo Social, quien lleva presa más de un año, será notificada formalmente en las próximas horas.

El periodista Ciro Gómez Leyva, dio a conocer que la solicitud de orden de aprehensión fue aceptada por un juez federal del Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Además se dio a conocer que se solicita a una audiencia a Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de Delegaciones de la Sedesol con Rosario Robles.

La exfuncionaria que se encuentra actualmente en prisión, será notificada sobre esta orden en las próximas horas.

Hace unos días, Rosario Robles, declaró que era “rehén” de la Fiscalía que quería obligarla a señalar como responsables a exfuncionarios del sexenio anterior.

Sin embargo ella afirmó que no mentiría para conseguir su libertad, es por eso que no acusaría a sus excolaboradores.

“Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley, porque creo en un sistema de justicia que tiene un enfoque garantista, defensor de los derechos humanos, y porque espero una respuesta positiva de los organismos internacionales a los que también he recurrido”, comentó.