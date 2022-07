Joven intenta acabar con su vida, su madre le ruega porque no lo haga

MÉXICO.- Un joven intenta acabar con su vida pese a los gritos desconsolados de su madre, en la Segunda Sección de Chapultepec. El chico en cuestión buscaba lanzarse de un puente.

En un video publicado por la cuenta @ELPOLICIA8, se ve al joven sujetado de una señal colocada a un costado del puente.

En el clip se observa a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes se acercan poco a poco al joven.

Uno de ellos comienza a hablar con el chico para distraerlo, mientras uno de los agentes llegó por atrás de él y aprovechó para sujetarlo del estómago y alejarlo del puente.

Posteriormente los elementos sujetan al joven, debido a que se tomó con fuerza de la señal a fin de seguir con el intento de suicidarse.

Finalmente la fuerza del muchacho no fue suficiente como para poder hacer frente a la de los policías, quienes lograron evitar que la historia terminara en tragedia.

NO HIJO NO, POR LO QUE MÁS QUIERAS! Así el llanto de una mujer que intenta convencer a joven para que no se lance de un puente en la Segunda Sección de Chapultepec, al final de manera heróica compañeros de @SSC_CDMX del #SectorPolanco logran bajarlo y ponerlo a salvo @OHarfuch pic.twitter.com/5mtLBOSiIB

— @ELPOLICIA (@ELPOLICIA8) July 17, 2022