Joven de 15 años denuncia fue agredido por elementos de seguridad de AMLO

VERACRUZ.- Luis Baruch, de 15 años, denunció que un presunto elemento de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador lo agredió mientras intentaba acercarse al mandatario en Veracruz.

El joven relató que acudió al lugar donde se presentó el presidente, debido a que quería hacerle una petición especial; explicó que le quería contar que su madre estaba desempleada para que los ayudara.

La intención del menor era entregar una carpeta con las peticiones para López Obrador, el cual pudo haber dado a un asistente; sin embargo, relató que aparentemente un elemento de seguridad del mandatario, lo agredió.

“Llevaba un folder donde tenía la información que habíamos recopilado, entonces vi que unas personas, en especial uno, me estaba mirando (…) Ya tenía un poco de miedo porque era un hombre alto y fuerte y yo soy un niño de 15 años, flaquito. Cuando veo que viene la camioneta del presidente yo corrí y la persona también corrió, solamente que me le pude escabullir, por lo cual no me pudo agarrar en ese momento (…) cuando empecé a clamarle al asistente del presidente (…) en ese momento sentí muy fuerte en el estómago cómo una persona me jaló que hasta me sacó el aire”, contó a Grupo Fórmula.