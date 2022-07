Influencer denuncia agresiones de un vecino en Veracruz

VERACRUZ.- La animalista, modelo e influencer, Martha Briano, denuncia agresiones de un vecino, en sus redes sociales.

Habitantes de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios de Boca del Río, en Veracruz; viven con temor debido a las agresiones y acoso de que son víctimas por parte de un vecino.

Incluso ya lo han denunciado en al menos cinco ocasiones, pero las autoridades no han hecho nada al respecto, comentó Martha Briano, en sus redes sociales.

Leticia Briano Ríos, madre de Martha, señaló que viven con miedo:

Asimismo, recordó que cuando los ahora jóvenes, eran niños, jugaban en la calle, entonces; el sujeto pegaba pornografía en la puerta de su casa, para que los menores la vieran.

Señaló que si a un niño se le iba la pelota hacia la casa de ese hombre, si se las regresaba pero ponchada y les decía groserías y amenazas.

Hipólito Arroyo Vergara, abuelo de uno de esos jóvenes, señaló que el amigo de su nieto está en Estados Unidos, porque lo amenazó que lo iba a matar, solo porque su nieto se sentaba frente a su casa.

Por otra parte, comentaron que ha envenenado más de una docena de perros; ha rayado vehículos que se estacionan frente a su casa y ha golpeado con su camioneta los autos de otros vecinos.

Por otro lado, Leticia Briano comentó que ya lo denunció ante la Fiscalía, así como también al Instituto de la Mujer y la dirección de Protección Animal, entre otras instancias.

“Las denuncias se acumulan, sin que ninguna autoridad haga nada para frenarlo.

Quiero hacer hincapié en cuanto la actuación de la policía, cuando yo los he llamado, llega, le enseño el papel y no lo leen; llegan a hablar con él, me debilitan a mí porque él se siente que no pasa nada.

Yo creo que si la justicia existe necesitamos que se castigue, para eso es la ley, para que intervengan”, declaró por su parte Hipólito Arroyo.