Hospitalizan a Yeidckol Polevnsky tras dar positivo al Covid-19

MÉXICO.- Yeidckol Polevnsky, ex candidata a la dirigencia de Morena, informó que está hospitalizada, tras dar positivo a Covid-19; sin embargo, dijo sentirse “muy bien”.

De acuerdo a Milenio, la morenista mencionó que la sintomatología que ha presentado no es muy grave.

Voy a permanecer en hospitalización hasta que los doctores me digan otra cosa, aquí me quedaré. No tuve en ningún momento fiebre, lo que tuve fue una tremenda diarrea que me desintoxicó, me hice la prueba, pero como no tenía ningún síntoma, pues pensé que hubo un error, pero me hicieron de nuevo la prueba”, agregó.