García Luna, un ejemplo de vínculos entre autoridades y delincuentes: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que García Luna es el ejemplo más claro de la vinculación entre autoridades y delincuentes.

El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, se encuentra encarcelado en el Centro Metropolitano de Detenciones en Brooklyn, Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo detuvieron en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, tras ser acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

“Aunque no les gusta a los conservadores, el ejemplo más claro de lo que estoy expresando es lo de García Luna. Ya cuando se llega a esos extremos ya no hay salida, ese sí es un callejón sin salida; ahí sí es tocar fondo y quedarse en el fango, enterrarse y no salir, no emerger y eso es lo que hemos procurado, evitar la impunidad, que no haya impunidad”, comentó en conferencia de prensa hoy en Palacio Nacional.