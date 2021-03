Detienen a Rogelio Franco Castán, candidato a diputado del PRD en Veracruz

VERACRUZ.- El candidato a diputado federal por el PRD, Rogelio Franco Castán, fue detenido este sábado 13 de marzo en Tuxpan, Veracruz, por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con la Fiscalía, Castán fue detenido debido a una investigación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.

Lo anterior tras las denuncias de su exesposa, Guillermina Alvarado González, por violencia en su contra. Cabe recordar que en marzo de 2020, publicó videos en su cuenta de Facebook en los que señaló que fue amenazada de muerte por el candidato.

Rogelio Franco está registrado en la segunda posición de la lista de diputados federales de representación proporcional de la tercera circunscripción del PRD.

Alvarado denunció al político desde 2016, incluso en 2017 en dos ocasiones cuando era secretario de gobierno; sin embargo las denuncias no prosperaron.

Asimismo explicó que no podía acercarse a denunciar porque él era secretario de gobierno y el entonces fiscal, Jorge Wincler, “era tu muy amigo”.

Luego de la detención, de ser vinculado a proceso por violencia familiar, Franco Castán no podría ser elegido como diputado plurinominal.

Luego de las denuncias, Guillermina acusó que no sólo ha tenido que enfrentarse a su agresor, sino a un partido entero que lo defiende.

A través de redes sociales, dijo que el PRD impulsó una campaña en su contra por lo que teme por su vida. Informó que la denuncia formal la realizó el 5 de marzo de 2020 por el delito de violencia intrafamiliar.

Aunque la orden de aprehensión sucede un año después y también que tras la denuncia, Rogelio continúo con las agresiones.

“Hoy denostan mi dignidad, mi valor y mi integridad como mujer que ha sido violentada, masacrada y exhibida en medios de comunicación aplicando escarnio público. Y eso lo hace el Partido de la Revolución Democrática quienes tenían de conocimiento mi situación de víctima de violencia. Después de ver el posicionamiento, me quedó claro que no me enfrento a mi agresor, me estoy enfrentando al PRD”.