Calendario escolar: estos son los puentes y días de descanso en mayo

MÉXICO.- Mayo tiene una gran cantidad de puentes y días de descanso, no sólo para los estudiantes sino también para todos los trabajadores.

Entre las novedades para las siguientes semanas se encuentra el puente del 5 de mayo, día en que se conmemora la Batalla de Puebla. Y, que a finales de mes habrá reunión del Consejo Técnico Escolar.

Día festivo mayo: ¿Habrá puente el día primero?

No es un día festivo para el alumnado, así que no habrá puente. Pero de igual manera no deberán acudir a clases este día debido a que cae en domingo.

El 1 de mayo, Día del Trabajo, se considera inhábil sólo para los empleados, quienes deberán percibir el doble de sueldo si trabajan ese día.