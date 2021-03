AMLO pide que aceleren la construcción del Tren Maya para terminar antes de 2024

CHIAPAS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se acelere la construcción del Tren Maya para que la obra se termine antes de que termine su mandato, en 2024.

Señaló que la mitad de la obra se realiza con los ahorros de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

“No son nuestros enemigos, no tenemos enemigos, no queremos tener enemigos, son adversarios que a veces se enojan pues les falta sentido del humor. Con el ahorro del aeropuerto se financia la mitad del costo del Tren Maya” , sugirió.

Mientras supervisaba el Tramo 1 que correrá de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche, argumentó que si se deja la obra inconclusa para la siguiente administración, es posible que no la terminen.

“No podemos, no existe la posibilidad de fallar y de no inaugurar el tren en el 2023. No hay más tiempo, sería un rotundo fracaso porque si no terminamos completa la obra heredaríamos un problema al nuevo gobierno y no sólo eso, el riesgo de que se quede la obra inconclusa, por eso no podemos fallar”, aseveró.