AMLO llama a realizar una marcha pacífica por el 8M

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró su llamado para realizar una marcha pacífica este 8M en la Ciudad de México.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que su gobierno no está en contra de las mujeres ni del movimiento feminista.

“Estamos en contra del autoritarismo, de la hipocresía, de la corrupción y de las injusticias”.

“Nuestro gobierno no va a desatar nunca la represión. Nunca se va a reprimir al pueblo de México, no se va a usar a la policía ni al Ejército para reprimir al pueblo. Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a alguien. No queremos heridos, no queremos que nadie se afecte, tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protesta, aún de manera violenta”, comentó.