AMLO es como un pito porque se levanta a la 6 AM a lo pendejo: El Costeño

SINALOA.- El comediante mexicano Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, dijo algunos chistes sobre Morena y el presidente de México: AMLO es como un pito porque se levanta a la 6 AM a lo pendejo, dijo.

Nota relacionada:

Durante un show, se observa al Costeño diciendo lo siguiente:

“ AMLO es como el pito, se para a las seis AM a lo puro pendejo ”.

“Aquí no hay gente que le va a Morena, porque aquí cobran la entrada”.

Ante la viralización de este video, decenas de internautas defendieron a AMLO y atacaron a El Costeño, mientras que otros apoyaron sus comentarios.

Ante los ataques, el comediante se defendió y respondió a través de varios tweets; dijo que sufrió amenazas tras la difusión de su show:

Te vamos a matar, te vamos a boicotear los shows, te va a cargar la ver$:/, chinga tu ma&$/@ costeño, te vamos a buscar, etc, etc, etc. Infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar. Pobres!

— Costeño (@costenoaca) December 26, 2019