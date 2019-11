AMLO: “Cualquier ciudadano es periodista” con redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que, con la popularización de las redes sociales, “cualquier ciudadano es periodista”.

López Obrador celebró que las redes sociales abrieron la puerta a millones de personas para opinar, comunicar e informar.

El presidente de la República consideró que, inclusive, hay personas que no tienen estudios profesionales en comunicación o periodismo y hacen un buen trabajo.

López Obrador aseguró que está sorprendido por la “capacidad de análisis” de los usuarios en redes sociales y cómo cualquier ciudadano es periodista en su propio medio.

“La agudeza, la profundidad de los comentarios. Nada más porque no tengo tiempo, pero si yo dedicara más tiempo a las redes, ahí me estaría alimentando, hay muchas ideas”, destacó.

Sin embargo, así como existen comentarios positivos, refirió que hay insultos y vulgaridades.

“Lo que está muy mal y debe cuidarse, es el que haya urbanidad política, respeto. Porque luego hay vulgaridades, eso no ayuda, estamos hablando del debate con argumentos. No al insulto, no a las vulgaridades, dan pena”, dijo.