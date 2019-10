AMLO critica a la prensa por usar foto de un militar retenido y decir que era Ovidio

CIUDAD DE MÉXICO.- En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la prensa usara la foto de un militar retenido para decir que era Ovidio.

Tras el operativo fallido para detener y extraditar a Ovidio Guzmán López, la imagen de un militar con el rostro cubierto causó confusión.

Debido a la falta de información en el momento, se especuló que el militar era Guzmán López y vestirlo como elemento castrense fue parte de la operación.

Durante la revelación minuto a minuto del operativo de este miércoles, el presidente de la República emitió un mensaje sin derecho a preguntas.

En su declaración criticó a los medios de comunicación y reprobó que “sacaron el cobre”.

AMLO se enfrenta con la prensa

Este jueves, López Obrador volvió a tocar el tema y fue increpado por periodistas durante su conferencia matutina.

El presidente empezó mostrando la publicación de un medio que utilizó la foto de un militar retenido para decir que era Ovidio.

“Esto, ¿qué dice abajo?: ‘Integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional informaron que a Ovidio Guzmán se le vistió con ropa castrense y un brazalete del programa DN-3, se le cubrió el rostro’”, detalló.

López Obrador dijo que la foto fue tomada por criminales que retuvieron al militar cuando apoyaba en el traslado de pipas en la caseta de Costa Rica.

“Se aprovechan de ciertas circunstancias para atacar al gobierno”, reclamó el presidente. “Es legítimo, pero así como se publican estas cosas, tenemos derecho a dar nuestra opinión”, dijo.

Sin embargo, aunque criticó el uso de la fotografía, el mismo presidente confesó que él tampoco sabía que la foto era “falsa”.

AMLO tampoco sabía que la foto era falsa

“El mismo día informamos… ¡Ah, no (la foto no)! Miren, hasta les voy a comentar algo ¿saben cuándo me enteré de que era falsa la foto? Antier en la mañana”, dijo.

López Obrador explicó que, cuando se publicó la imagen, no le dio importancia, pues pensó que había una razón positiva.

“Pensé que se había hecho para salvarle la vida a él (Ovidio) y a mucha gente, se había actuado bien. Lo más importante era la vida de la gente, pero cuando me presentan el informe, resulta que es falsa”, dijo.