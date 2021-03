AMLO advierte sobre una posible tercera ola de Covid-19 en México

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió acerca de que puede haber una tercera ola de Covid-19 en el país.

Ante esto, señaló que pretende acelerar el plan de vacunación con el objetivo de que antes del 15 de abril estén vacunados todos los adultos mayores de 60 años.

“¿Por qué nos apura? Porque no queremos que se nos presente, no deseamos (…) un repunte, porque hay esa amenaza, como está sucediendo en algunos otros países, donde nosotros vamos para abajo en contagios y ya está una nueva ola en otros países de Europa, también de nuestra América” , dijo.

Destacó que en Durango será su última gira pública por los estados, ya que se aproxima la veda electoral el cuatro de abril.

Por lo que respetará este tiempo para que se garantice un proceso y unas elecciones libres y limpias.

“Ya va a entrar la veda electoral, ya no vamos a poder realizar actos como éste, además, tenemos que ser muy respetuosos como gobierno para que en los procesos electorales sean los ciudadanos los que decidan libremente, que no haya injerencia de los gobiernos, ni de los gobiernos municipales, estatales ni del federal”, agregó.

El mandatario señaló que aprovechará que los contagios están a la baja para acelerar el proceso de vacunación.

Dijo que con esto pretenden disminuir el índice de letalidad de las personas que se pudieran contagiar de Covid-19.

López Obrador destacó que ha realizado contratos con anticipación para recibir las vacunas, además de que ha recibido apoyo de países como Argentina, China, Rusia, India y Estados Unidos.

Este último país, decidió enviar vacunas al país gracias a las gestiones que se hicieron con su presidente Joe Biden.

“Para nosotros era importante tratarle de nuevo el tema de las vacunas y me dijo ‘le tengo buenas noticias, nada más que todavía no se resuelve el asunto y consideramos política’. A veces se requiere el sigilo para no alebrestar, que no se echen a perder las cosas buenas. Hubo un tiempo de silencio y hace poco resolvieron que nos iban a mandar 2 millones 700 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca, mañana llegan más de un millón y el jueves el resto”, apuntó.