AMLO acusa presuntos malos manejos en el Conacyt y confirma denuncias contra investigadores

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene denuncias en su contra.

A través de los medios de comunicación se dio a conocer que Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), giró una orden de aprehensión contra 31 científicos, investigadores, académicos y personal administrativo.

La orden es por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

De acuerdo al periodista Raymundo Rivapalacio, la denuncia se trata de una venganza fiscal luego de que protestaran en contra de María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt.

La protesta se debió a que aprobaron a Gertz Manero como investigador del nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores.

Mostraron su inconformidad, ya que el nivel está “reservado para quienes hayan hecho contribuciones significativas en su campo de experiencia”.

Señalaron que el Fiscal no tiene ese requisito, por lo que el Consejo de Aprobación lo rechazó durante una década.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo afirmó que en su gobierno no se fabrican delitos a nadie.

“Ya no debe de haber impunidad, para nadie, tenemos que purificar la vida pública, y el que no tiene ningún delito, el que es inocente no debe de preocuparse para nada, porque también no se fabrican delitos y no se permite que jueces hagan y deshagan”, agregó.