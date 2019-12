América despide a dos jugadores de la Sub 17

MÉXICO.- Omar Lomelí y Osciel Anaya, los futbolistas del Club América Sub 17, fueron dados de baja del club.

Ambos jugadores participaron en un video mofándose del performance “un violador en tu camino”, por lo que rápidamente el contenido se volvió viral en redes sociales.

El video donde se ven ambos jugadores causó controversia, y por ello el Club oficial de la América lanzó un comunicado a través de sus redes sociales en el que exclamaban que tomarían medidas disciplinarias en contra de los jugadores.

“Directiva y jugadores nos sentimos profundamente apenados por los hechos y estaremos informando de los avances”

Asimismo, días después el Club dijo que les daría clases a sus jugadores de perspectiva de género y violencia contra las mujeres, para crear conciencia, añadiendo que estarían actualizando las medidas que tomarían.

Pero a pesar de la controversia, supuestamente la salida de los dos jugadores se debe a un recorte de la institución americanista, y no a una medida disciplinaría tomada por el video, como era de pensar.

El club informó a Lomelí y Anaya que ya no entraban en planes de la institución, quedando fuera del equipo de cara a la próxima campaña.

Luego de su despido, el jugador Omar Lomelí a través de su cuenta oficial de Twitter compartió una frase del entrenador español Fran Garrido.

Futbolista;

El fútbol no termina ni empieza en un sólo club….cuando no salen las cosas, o simplemente no encajas en un sitio, no te vengas abajo, siempre habrá una nueva puerta esperando a que la abras para que disfrutes de lo que más te gusta.

— Fran Garrido (@frangarr26) December 19, 2019