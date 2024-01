Un uso ético de los datos personales en corporaciones bancarias

Las instituciones bancarias más allá del cuidado de nuestro patrimonio monetario, adicionalmente, deben estar a cargo del cuidado de nuestra privacidad dado que éste asegura nuestra dignidad.

El uso ético de los datos personales que recaban cobra relevancia por tratarse de plataformas digitales mediante las cuales, a través de la huella digital, uso del iris entre otros, se convierte en materia prima del uso de datos personales para usufructo de organizaciones no sólo privadas sino públicas.

Recordemos que las tecnologías de la información en general han facilitado a las empresas identificar e incluso influir en comportamientos, reconocimiento de patrones para hacer predicciones y así agilizar la toma de decisiones, si bien, en el campo científico o médico ha generado progresos, en el sector bancario ha causado afectaciones incluso en la comisión de delitos.

En el año 2019 en el Foro Económico Mundial de Davos, a través de la “Declaración Digital”, ya se proponía una serie de valores para impulsar un actuar responsable en el entorno virtual bajo principios como el respeto, inclusión, innovación, equidad, seguridad, cooperación, apertura y sostenibilidad.

Ahora las compañías bancarias deben otorgar una protección que no sólo genere confianza, sino que, mediante un aviso de privacidad integral, se pueda materializar una consecuencia del mal uso de los datos personales de los clientes, considerando que puede haber repercusiones serias.

Cuando las corporaciones bancarias y mercantiles salvaguardan nuestra esfera, su crecimiento y consolidación se potencia, porque garantizan nuestras expectativas de lealtad lo cual es sumamente importante.

Como usuarios, es necesario que cada que visitemos de forma personal una institución bancaria, antes de firmar cualquier tipo de contrato y/o de proporcionar nuestra credencial para votar con fotografía para realizar cualquier trámite, retiro o depósito, revisemos si está a la vista el aviso de privacidad que garantice qué uso inmediato le darán a nuestra información y datos personales.

Si bien, la confiabilidad se gana no se adquiere de inmediato, debemos ser nosotros quienes cuidemos nuestra información privada y no esperar a que ella sea cuidada por terceros, recordemos que nos encontramos en una era digital que nos obliga a estar informados y alertas del cuidado de nuestra información personal, familiar, íntima y patrimonial. No veamos de forma ligera.

[email protected]