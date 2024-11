¿Qué es la calidad educativa?

En muchas ocasiones escucha o leemos que todas las instituciones educativas públicas y privadas en nuestro país ofertan “calidad educativa” dentro de sus modelos educativos que ofertan a la sociedad, incluso el gobierno federal y estatal en la mayoría de sus discursos comentan que su gobierno garantizará una educación de calidad para todos los alumnos del país, pero realmente, ¿Qué es calidad educativa?

El término “calidad educativa” puede llegar a ser muy subjetivo, pues lo que entiende una escuela como calidad puede ser una definición completamente diferente a lo que interpreta otro plantel educativo, por ejemplo, si un colegio brinda “calidad educativa” por la calidad de sus docentes, infraestructura, materias complementarias, etc. y esto se ve reflejado en los resultados de las evaluaciones de los alumnos, si nos llevamos tal cual el modelo y las instalaciones a cualquier otra institución, esto no nos garantizará que los resultados sean igual de positivos que en la primera escuela.

Entonces, ¿Cómo podemos garantizar la calidad educativa y cómo podemos definirla? De acuerdo a Arturo de la Orden (2009) dos términos clave en educación son evaluación y calidad, estos términos no pueden ser independientes uno del otro porque para poder garantizar una calidad debes evaluar y para poder evaluar debes garantizar que esta determine la calidad brindándole un valor de acuerdo a un criterio; y la calidad educativa la define como la coherencia entre los objetivos del sistema educativo y lo que se hace dentro de la institución educativa.

Si analizamos dicha definición, podemos entender que debe existir una armonía entre la teoría y la práctica, por ejemplo, sí una escuela dice que educará en valores y religión, pero no brinda materias que fomenten estas habilidades y creencias en el alumno, entonces no está ofreciendo una calidad educativa porque no existe una coherencia entre su objetivo y la práctica educativa.

Entonces, hablando de un objetivo general de las escuelas, este debería ser formar alumnos para el mundo real, es decir, brindarle la información y las habilidades que le demanda el mundo laboral actual, porque como ya lo hemos comentado en este espacio, se debe educar al niño de hoy pensando en el adulto de mañana.

Ahora te pregunto, ¿Realmente estamos brindando educación de calidad? ¿Qué nos hace falta para poder conseguirlo?

[email protected]