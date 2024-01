Precandidaturas y manejo mediático

La etapa de precampañas en la que se encuentra el proceso electoral, esencialmente es para que los partidos políticos designen a sus candidatos; es de suponerse que en contiendas internas donde compiten cuando menos dos precandidatos.

Sin embargo, las cosas no caminan igual en todos los cargos, pues mientras para senadurías y diputaciones se ve que contienden varias personas, en las dos coaliciones que se aprecian más competitivas, en la que ve a la presidencia de la república, ya no es una precampaña, sino verdadera campaña porque adelantadamente se definieron las candidaturas a favor de dos mujeres: Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.

El partido Movimiento ciudadano se encuentra en un estancamiento pasmoso y misterioso, después del episodio vergonzoso del fallido aspirante presidencial Samuel García, gobernador de los neoloneses. Ya veremos qué sorpresa tenga, si es que la tiene y que le venga a poner picor a las campañas. ¿Será mujer?

Tocante a los independientes, se ve difícil que alcancen las firmas necesarias para figurar en la boleta electoral.

A estas alturas parece que la contienda presidencial se cierra a dos mujeres. En esas circunstancias, puede uno apreciar el comportamiento de políticos y medios de comunicación que parece que ya ven llegado el momento de subirse al barco que piensan será el triunfante.

Mientras tanto, el presidente de la República está en plena campaña electoral, elogiando sus propios logros y pidiendo que siga su movimiento en el poder, con lo que claramente pide votar por la candidata de morena.

En tal panorama, no se ve que las candidatas a la presidencia hayan construido un discurso propio que sea distinto al oficial y que convenza a la ciudadanía, pues no se trata la elección de calificar el desempeño del presidente López Obrador, ya que debe suponerse que no es el quien estará en la boleta electoral. Falta en ambas candidatas la estrategia y si esto sigue así, el riesgo de lo soso se asoma y por tanto de una elección sin emoción.

En lo local, sobre todo a partir de la escisión de las izquierdas que dejó fuera de la coalición oficial al PT, rompimiento que tiene como principal protagonista al gobernador, las cosas están muy atoradas para la definición de las candidaturas a legisladores federales en el partido gobernante y vemos una oposición débil, sin que logre articular un programa que contraste y tenga planteamientos del interés ciudadano. Esto se aprecia desde el momento en que está esperando las designaciones de la oficialidad para medir fuerzas y proceder a lo propio. Pero ya, ya pronto se verá todo, aunque lo que sí se va viendo es el manejo mediático a favor del partido gobernante, como se demuestra por ejemplo en las notas de precampaña donde primero y arriba aparece las actividades de Claudia Sheinbaum y segunda y abajo Xóchitl Gálvez, al menos es el comportamiento de El Universal en línea. ¿Será casual?

[email protected]