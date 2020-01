Participación social como solución

En una secundaria que participa en la implementación de nuestro modelo de Emprendimiento 3e en días pasados distintas autoridades pasaron salón por salón con la finalidad de la aplicación de una versión del programa mochila segura, al instruir a los alumnos que de favor levantaran la mano aquellos que en sus casas existen o han visto armas de fuego, la mayoría levantó la mano. Pasaron a otro salón y esta situación se repitió, lo cual parece ya algo siniestro; al cuestionar las autoridades visitantes al Director del plantel sobre esto y si estaba enterado él respondió: “ claro que sí” a lo que le reprocharon que cómo no ha reportado esta situación, por qué está tan pasivo y el Director dijo en su defensa “ustedes no ubican que a esta escuela asisten la mayoría de los hijos de distintas corporaciones policiacas que se les ha dado un fraccionamiento a un costado de esta institución” y las autoridades del operativo ubicaron así el porqué de la respuesta de los alumnos.

Con lo anterior trato de explicar que la solución a los problemas sociales no puede ser estandarizada así nada más como por decreto y derecho divino a gobernar en lo que se impone a los planteles educativos, la solución a la problemática social está en buena parte en la participación en conjunto con distintas autoridades, que deben ser los especialistas en las materias de seguridad y paz social, la comunidad escolar y los padres de familia, si estas tres entidades no están de acuerdo o más aún, cada quien está en contra de los demás, la situación de convivencia escolar no mejorará significativamente, ahora se propone que el programa de mochila segura lo realicen los padres de familia en los alumnos. Al plantel escolar que asisten los hijos, qué idea tan poco realista, ¿sabe usted cuántos padres asisten a reuniones escolares y/o programas? ¿Sabe usted el docente a cargo de un grupo a cuántos de sus alumnos no les conoce padre, madre o tutor? Y además no es una evasión de autoridad de su responsabilidad sobre las garantías de seguridad y pasarle la papa caliente a los padres y madres de familia.

Como padres o madres ni siquiera sabemos en qué lugar del salón se sienta nuestro hija(a), ¿tú crees qué los conoceremos realmente como son, qué es lo que piensan y sienten?