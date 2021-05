Quiero referirme al mensaje que envió el Presidente López Obrador en la mañanera del 28 de abril, en respuesta a la pregunta de un periodista, relacionada con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ratificó la decisión del INE de retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por las gubernaturas de Guerrero y Michoacán respectivamente, porque me parece relevante que como Jefe de Estado asume la función de llamar a la concordia para vivir en paz.

“Se trata de la democracia” – dijo: – “quiero enviar un mensaje a los mexicanos, pero particularmente a los habitantes de Guerrero y Michoacán. No se desanimen, pero no se exalten¡¡¡ debemos aprender a evadir el acoso y la provocación. Hay que aceptar la resolución del Tribunal y seguir luchando; actuar con la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos…” Después de este mensaje, arremetió contra el Tribunal, pero creo que por encima de ello, debemos rescatar el sentido de sus primeras palabras, porque son un llamado a la mesura; a que no se desanimen, a que sigan en la lucha, pero siguiendo los cauces legales, pues convocó a respetar la resolución del Tribunal, aunque parezca injusta y desproporcionada.

Esta parte del mensaje; reitero, me parece el hilo conductor que debe seguir el guía, el responsable de los destinos de una nación, y más aún cuando es el pueblo con su voto mayoritario, como en el caso de los mexicanos a López Obrador, quien le entregó los destinos de la República, pues todo aquel que entrega el mando a alguien para que lo conduzca, lo hace para que lo lleven por un sendero de bienestar, de desarrollo y de éxito, pero particularmente por un sendero de paz, y eso es lo que se advierte en el mensaje del Presidente: Un llamado a la concordia y a la lucha respetando el Estado de Derecho. Tal es la misión del Presidente, y en este mensaje se asoma la intención de cumplimentar. ¡Enhorabuena!