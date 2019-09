Mi amiga la vegetariana

El otro día estaba haciendo ejercicio y me encontré a una amiga que tenía muchos años sin ver y me acordaba que siempre me llamó la atención porque cuando no estaba de moda ser vegetariano ella lo era. Al preguntarle que cómo estaba me dijo que ya casi no era vegetariana porque se estaba debilitando mucho, estaba demasiado delgada y me comentó que mucho tiempo no hizo ejercicio porque cuando caminaba nada más 2 o 3 kilómetros tenía que estar acostada dos días por la debilidad y se empezó a asustar.

Me comentó también que sólo comía verduras y frutas , cereales y frutas secas y que ni siquiera comía huevos o queso, era una exageración de lo mal equilibrada que estaba su alimentación.

Hay que reflexionar y no caer en las modas tan drásticas de ser vegetariano o vegano pues a la larga nada más traen pérdida de la salud, del peso y la falta de nutrientes puede llevar enfermedades letales. Me puse a investigar porqué los vegetarianos se debilitaban y muchas veces morían como el actor Robin Williams y esto es lo que encontré:

A pesar de que existen varios tipos de dieta vegetariana, los más comunes son:

–dieta vegana: excluye cualquier tipo de carne y productos de origen animal. Las personas que siguen esta práctica son conocidas como veganas, vegetarianas estrictos o vegetarianos puros.

–lacto-vegetariana: incluye productos lácteos además de los productos de origen vegetal. Estos se denominan lactovegetarianos.

–ovo-lacto-vegetariano: dieta vegetariana que incluye el consumo de huevo y productos lácteos. Quienes siguen esta dieta se conocen bajo el nombre de ovolactovegetarianos.

Es importante conocer los riesgos de los que hablábamos anteriormente.

El error más común que cometen las personas vegetarianas es el de pensar que la carne no es necesaria en su dieta y que puede ser reemplazada siempre por otros productos como los huevos o los lácteos. Sin embargo, lo que sucede en realidad es que la vitamina B12, vitamina imprescindible en el organismo, solamente se encuentra en cantidades suficientes en la carne y su deficiencia puede provocar trastornos neurológicos, alteraciones vasculares tempranas y un aumento, además, de la posibilidad de desarrollar enfermedades relacionadas con la arterosclerosis.

Si un vegano no come regularmente cereales fortificados y productos de soya enriquecidos o de origen animal, es importante que tome un suplemento de vitamina B12, esencial para tener los glóbulos rojos sanos.

Además, la deficiencia de dicha vitamina implica ciertos riesgos en la salud cardiovascular de la persona.

Quizás el principal problema de ser vegetariano es el bajo aporte de proteínas de calidad por lo que se deben combinar muy bien los distintos alimentos para conseguir todos los aminoácidos necesarios en el organismo.

Además, los vegetarianos que preparan la mayoría de sus propias comidas pueden estar en riesgo de deficiencia de yodo.

Este mineral está presente en todos los alimentos de origen marino, como el pescado, el marisco, las algas y la sal marina, y es esencial en la regulación de las hormonas de la tiroides, el metabolismo, el crecimiento y la función de órganos.

No obstante, es fundamental saber que la dieta vegetariana también puede ocasionar huesos débiles. Y aunque es cierto que una dieta de este tipo puede contener cantidades suficientes de calcio y vitamina D (ambos necesarios para la salud ósea), diversos estudios han demostrado que los vegetarianos tienen 5% menos de densidad mineral ósea.

También algunas investigaciones han señalado que los vegetarianos tienen niveles bajos de ácidos grasos omega 3, en especial de EPA (ácido eicosapentaenoico) y de DHA (ácido docosahexaenoico), ambos beneficiosos para la salud cardiovascular. Por otro lado, los ácidos grasos omega 3 forman partes importantes del cerebro y el cuerpo no los puede fabricar por lo que es necesario, como decimos, su aporte al organismo.

Finalmente, el insuficiente aporte de hierro y vitamina B12 puede llevar al desarrollo de la anemia en personas que llevan una dieta vegetariana muy estricta. La anemia es la enfermedad en que la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal, pero también se presenta cuando los glóbulos rojos no contienen suficiente hemoglobina, y el hierro es imprescindible para la formación de esta.