La visita histórica de AMLO a Zacatecas

Saúl Monreal Ávila, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.

El día de ayer, Zacatecas recibió la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien vino a informar sobre los avances de los programas del bienestar que su gobierno ha impulsado en beneficio de los zacatecanos. Esta visita tiene una gran relevancia, pues posiblemente se trate de la última ocasión que el mandatario federal visita nuestro estado, en su calidad de titular del ejecutivo, lo que demuestra su compromiso con Zacatecas.

Vale la pena tener presente que otros presidentes apenas nos visitaron una o dos veces en todo su sexenio, y cuando lo hicieron fue para inaugurar obras faraónicas que no resolvieron los problemas de fondo de la población. AMLO, en cambio, ha venido al menos 7 veces a escuchar las demandas de los sectores más vulnerables, a dialogar con las autoridades locales y a rendir cuentas de su gestión.

En esta ocasión, el equipo del presidente anunció que se han construido, en Zacatecas, 62 oficinas del Banco del Bienestar. Informó que se han construido 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país. Detalló que en Zacatecas se instalaron 62 oficinas bancarias, dos de estas en la capital del estado. Respecto al apoyo otorgado a los adultos mayores, informaron que hubo un incremento del 25% en el monto otorgado, por lo que este año asciende a 6 mil pesos bimestrales.

En relación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, incrementó un 20% en este año. Por lo que el apoyo asciende a 7 mil 532 pesos, de manera mensual. Y un dato interesante, 6 de cada 10 jóvenes se mantienen en el trabajo tras terminar su inscripción en el programa.

No hay duda de que estas acciones son una muestra de que el gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su palabra de no dejar a nadie atrás y de no dejar a nadie fuera. Con estos programas, se está avanzando en el combate a la pobreza, la desigualdad, la marginación y el rezago que han aquejado a nuestro país por décadas.

Como zacatecano, me siento orgulloso de pertenecer al mismo proyecto que encabeza AMLO, y de haber trabajado de la mano con él. Fresnillo ha sido uno de los más beneficiados con obras públicas y con los programas federales, y también ha sido visitado por el presidente, quien ha mostrado su respaldo y solidaridad con nuestra gente.

Insisto en que esta podría ser la última visita de AMLO a Zacatecas como presidente, pues su mandato termina este año. Sin embargo, estoy seguro de que su legado perdurará por mucho tiempo, y de que su ejemplo nos inspirará a seguir luchando por la transformación de nuestro estado y de nuestro país. Gracias, presidente, por su visita histórica y por su amor a Zacatecas.

Hasta la próxima, gracias por su atención.