En la actualidad es muy fácil ya toparse con un repartidor de Uber Eats por la calle, ordenar un transporte privado (Uber, también) desde el teléfono celular para que te recoja donde tú estás y te lleve a donde se lo indiques –sin usar dinero en efectivo, además- y pedirle a alguien que nos mande la ubicación en la que se encuentra para que, mediante el servicio de geolocalización del celular, salgamos a su encuentro.

¡Por cierto! ¡Escribí dos veces la palabra “celular” en este párrafo (y con esta van tres)! Y es que el dichoso aparatito es el protagonista principal de nuestra modernidad. Y si hubiera puesto algún otro ejemplo habrían sido más menciones, como, por ejemplo, “cámara de video”, “podómetro”, “monitoreo del sueño”, “medidor de nivel”, “convertidor de divisas”, etc.

Por eso, hoy en día, si extraviamos cualquiera de los objetos anteriormente señalados, nuestra vida sigue. Pero si se nos pierde el celular… Bueno, a mí me ha sucedido que, al salir de mi casa hablando por teléfono, me he regresado a buscarlo pensando que lo había olvidado. Y es que hablar por teléfono ya es una de las cosas para las que menos usamos ¡el teléfono!

En resumen, hay cualquier cantidad de innovaciones –muchas de ellas vinculadas al teléfono celular- que fueron diseñadas para hacernos la vida más fácil. ¡Y sí sucede! Una gran cantidad de actividades de nuestra rutina diaria se vuelven más sencillas y se resuelven más rápidamente.

Pero la pregunta es ¿qué hacemos con el tiempo y esfuerzo que nos ahorramos? Y si la respuesta fuera de opción múltiple tipo:

a)Pasar más tiempo con nuestros seres queridos

b)Dedicar más tiempo al cultivo del alma

c)Realizar actividades filantrópicas

d)Ninguna de las anteriores

Yo creo que más de uno elegiríamos la “d”.

No. Francamente no creo que la “vida fácil” que pone a nuestros pies la modernidad haya contribuido a mejorar nuestra calidad de vida. Somos más a medida que aportamos a los que están a nuestro alrededor y hemos capitalizado todas estas ventajas sólo a favor de nosotros mismos para que nuestro egoísmo crezca.

Para reflexionar, ¿no?