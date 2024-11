La era del Podcast

Carlos Martin Vasquez Diaz

Últimamente las plataformas digitales han tomado mucho terreno. Y no es para menos; cada día existe la posibilidad más amplia de tener acceso a distintos materiales por medio del teléfono celular y la conexión a internet.

Creo que para mí uno de los descubrimientos más reveladores es el podcast. Tal vez porque a mí generación no fue muy apegada a la radio, porque considero que es algo muy similar. Sin embargo, he encontrado, en mi particular caso, una fuente inagotable de conocimiento que se puede aprovechar.

Últimamente, debido a mis ocupaciones he reducido mis tiempos para otras cosas, viéndose ampliamente afectada la hora de lectura. Creo que mi momento donde empaticé con estos productos, fue en 2022 con el podcast Caso 63, la cuál es una audioserie que se produjo en 2020, aprovechando como motivo la pandemia pero a través de ciencia ficción futurismo.

A partir de ahí, empecé a toparme con otras propuestas muy diversas en torno a historia, política, psicología, literatura, cuento, filosofía, entre otras.

La oferta es amplia y con muy buenas propuestas. En mi caso, he optado a utilizar mis rutas de traslado para poder escuchar algunos muy interesantes, ya dependerá de su gusto, sin duda encontrar algo que lo atrape.

Para finalizar, en esta ocasión me gustaría invitarlos a los conciertos del Festival de Música Manuel M. Ponce que se están realizando está semana a las 19:00 horas en el Auditorio del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. Hoy jueves estará el Cuarteto Romanza y mañana viernes Supoir Dúo, interpretando musical de Manuel María Ponce.

