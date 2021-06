Kamala le habló claro a AMLO

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró ayer que, durante sus reuniones esta semana con los presidentes de México y Guatemala, les pidió que dejen “hacer su trabajo” sin obstáculos a las ONGs y a los periodistas de sus países.

En una entrevista exclusiva con la agencia española de noticias EFE, dijo: “Este es un tema que me preocupa profundamente, porque queremos asegurarnos de que hay independencia: un sistema judicial independiente, una prensa independiente, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONGs, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro”.

De ser cierto lo que afirma Harris me gustaría mucho saber que le contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se habrá quejado de que los periodistas no lo comprenden y lo critican sin cesar? ¿Acaso le explicó que los medios están en contra de su 4T y al servicio de los poderosos y de los neoliberales conservadores? ¿O le dijo que todos los periodistas son corruptos y que lo atacan porque decidió ya no darles dinero como lo hicieron sus antecesores panistas y priistas, y aún lo siguen haciendo muchos funcionarios federales, estatales y municipales de todos los partidos? ¿O tal vez, ofendido, le pidió que no se metiera en lo que no le importa, que sus palabras eran injerencistas y que su solicitud equivalía a atentar contra la soberanía de México? ¿Será que, para justificar sus críticas contra los que para él son los malos periodistas puso como ejemplos del nuevo periodismo mexicano a algunos de los paleros que lo acompañan en sus conferencias de prensa matutinas?

Es muy probable que nunca sepamos la respuesta que le dio AMLO a quien le habló muy claro, pero lo que sí puede hacerse es tratar de entender por qué Kamala le dijo lo que dijo.

Lo que sabemos es que desde hace décadas Donald Trump ha acusado de mentirosos y corruptos a los medios de información que no están 100% de su lado, como las tres cadenas de TV abierta ABC, CBS y NBC, o las de TV por cable y satélite CNN, MSNBC y UNIVISION, y los influyentes diarios The New York Post y The Washington Post, que mundialmente son reconocidos por su alto nivel periodístico.

De igual manera lo ha hecho AMLO, también desde hace décadas, al referirse a los principales medios de comunicación impresos y electrónicos de nuestro país.

Trump ha acusado de corruptos a los políticos que han hecho carrera en Washington y desde su exitosa primera campaña electoral prometió que los echaría fuera a todos y que “limpiaría el pantano”, refiriéndose al pantano que originalmente existía en donde hoy se asienta la capital estadounidense.

AMLO se ha referido a los poderosos de México, sean políticos o empresarios, como la mafia del poder, y asegura que son corruptos que se han enriquecido dejando a millones de mexicanos en la pobreza.

Trump acusó a jueces federales de ser corruptos, AMLO ha hecho lo mismo.

En pocas palabras, para Kamala y seguramente para su jefe Joe Biden, Andrés Manuel es demasiado parecido a Donald Trump y en nombre de la democracia y la lucha contra la corrupción van a hacer todo lo que esté a su alcance para que el tabasqueño deje de actuar como aquél y evitar que establezca un régimen autoritario en el país, como Trump pretendió hacerlo en EUA.