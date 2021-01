Joyería zacatecana, innovación y emprendimiento

Zacatecas se distingue, entre otras cosas, por el talento de sus personas, pero también por ser uno de los principales productores de plata a nivel mundial. Con el paso del tiempo, ambas características se han combinado, dando lugar a un ecosistema emprendedor orientado al diseño, producción y comercialización de joyería de la más alta calidad.

El mercado de la joyería en México esta atravesando una época de cambio, propiciada por el crecimiento de la bisutería y la recesión económica en la que nos encontramos inmersos. Sin embargo, son estas condiciones las que han potenciado el talento mexicano, y en particular el zacatecano, dando lugar a talleres y artistas joyeros que se posicionan rápidamente, no solo a nivel local, si no también a nivel nacional e internacional.

El enfoque de estos nuevos emprendedores destaca por integrar dentro de un mismo perfil aspectos artísticos, empresariales e innovadores, pero sobre todo, aspectos orientados a la creación de valor en la región a través de actividades de alto impacto, como son el diseño y la fabricación de joyas zacatecanas.

En este sentido, toca a las instituciones públicas favorecer el desarrollo y consolidación de este tipo de iniciativas, apoyando la creación de espacios que sirvan como escaparate para estos nuevos emprendedores, aulas de formación y enseñanza para nuevas generaciones, pero sobre todo como medio para el fortalecimiento de la cadena de valor, de tal manera, que el producto pueda ser 100% zacatecano.

De la misma manera, nosotros como sociedad tenemos que buscar el apoyo a estos, no solo comprando sus productos en los casos que sea posible, si no reconociendo su talento y haciendo difusión en las redes sociales de sus trabajos y compromiso por la generación de actividades en nuestro Estado, situándonos a la cabeza de un sector tan competitivo como es la joyería.

Finalmente, sigamos apoyando los tejidos empresariales locales, al talento zacatecano y aplicando Inteligencia y Estrategia a todas nuestras actividades, hasta la próxima entrega y nos vemos en las redes sociales en @rlopezrobles.