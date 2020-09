Insignias de Zacatecas

Hoy 8 de septiembre la ciudad de Zacatecas cumple 474 años desde su fundación. Desde aquel año de 1546, Zacatecas obtiene su primer título con el descubrimiento de los yacimientos de plata y oro por Juan de Tolosa y se le da su primer nombramiento como Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas por parte de la Corona Española, y por ende recibiera el título de Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas.

El 20 de junio de 1588, en el Palacio de San Lorenzo del Escorial, el Rey Felipe II le otorga el título de la Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas.

El Colegio de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe, fue fundado el 12 de enero de 1707 por fray Antonio Margil de Jesús y es el tercero de los colegios de su tipo en América Latina, señalo este hecho porque la decisión de su fundación se dio en la Ciudad de Zacatecas, ya que en los tiempos de la colonia habitaban más de mil sacerdotes de diferentes congregaciones, de ahí que tiene el título de Zacatecas, la Evangelizadora del Norte. Las congregaciones que tuvieron presencia son: Jesuitas, Dominicos, Franciscanos, Agustinos, Juaninos, después los Diocesanos.

A principios del siglo 20, la ciudad fue escenario de la que se considera la batalla más importante de la Revolución Mexicana; La Toma de Zacatecas, el 23 de junio de 1914, cuando las fuerzas de Francisco Villa tomaron la ciudad, combatieron contra el ejército de Victoriano Huerta y en buena medida definieron el destino del país.

Otro acontecimiento, que no es título, pero sí testigo fue la Guerra Cristera de los años 1926 a 1929, Zacatecas como estado es parte fundamental en el desarrollo de esta.

En 1993 su Centro Histórico fue nombrado por la UNESO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a su traza urbana, riqueza arquitectónica y su historia. Sus monumentos representativos son la Catedral, considerada uno de los tesoros coloniales más valiosos del país, por su trabajo arquitectónico en cantera labrada, cuyo colorido exterior cambia del rosa pálido al naranja quemado, según la posición del sol; el Teatro Calderón, el Portal de Rosales, el cerro de La Bufa y una amplia gama de museos.

Zacatecas se considera, después de la Ciudad de México, la segunda ciudad con más museos del país, de los cuales destacan el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, por ser el único de su tipo en América Latina, el Museo Rafael Coronel, por tener la mayor colección de máscaras en el mundo, y el Museo Pedro Coronel por su universalidad de arte.

El 23 de junio del 2010 fue nombrada Ciudad Heroica por la LX Legislatura del Poder Legislativo y el H. Ayuntamiento publicó el bando solemne el 10 de noviembre el de ese mismo año.

La ciudad se encuentra en el centro-sur del estado, región donde se centra la mayoría del comercio e industria del estado, que se encuentra dentro de la histórica ruta comercial llamada Camino Real de Tierra Adentro 2010, inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.​

Debido a su desarrollo histórico, los habitantes de la ciudad de Zacatecas realizan diversas fiestas a lo largo del año y poseen festejos culturales y tradiciones, entre las que destacan el Festival Cultural, el Festival del Folclor Internacional, la Procesión del Silencio, las Morismas de Bracho, la cual es la representación de los moros contra cristianos, tradición que ha logrado reunir entre 10 mil y 12 mil participantes y alrededor de 60 mil espectadores.

¡ F E L I C I D A D E S Z A C A T E C A S ¡

